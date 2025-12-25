Tekanan Darah Tinggi Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 6 Jus Buah Ini

Kamis, 25 Desember 2025 – 08:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diobati.

Pola makan yang baik untuk penderita tekanan darah tinggi meliputi asupan sayuran, buah-buahan dan protein tanpa lemak.

Selain makanan, beberapa jenis minuman juga bisa membantu menurunkan tekanan darah.

Minuman ini bisa berupa jus buah, teh, dan jenis lainnya. Minuman-minuman ini kaya nutrisi yang dibutuhkan untuk menurunkan tekanan darah seperti kalium dan magnesium.

Selain mengonsumsi minuman-minuman ini, cara menurunkan tekanan darah harus dibarengi dengan olahraga dan gaya hidup sehat lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Lemon

Jus buah lemon mengandung vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan, menghilangkan radikal bebas dari tubuh.

Lemon juga kaya akan flavonoid yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi.