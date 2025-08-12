Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tekanan Darah Tinggi Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini

Selasa, 12 Agustus 2025 – 02:36 WIB
Tekanan Darah Tinggi Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini - JPNN.COM
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Pasalnya, tekanan darah tinggi bisa menyebabkan berbagai komplikasi hipertensi yang mengganggu kesehatan.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak boleh dianggap sepele.

Baca Juga:

Siapa pun yang memiliki kondisi ini, hanya dengan minum obat saja tidak cukup untuk bisa mengontrol dan menurunkan tekanan darah.

Salah satu cara untuk mengontrol tekanan darah tinggi adalah dengan menerapkan pola makan sehat, mulai dari memilih menu makanan penurun darah tinggi, menghitung kalori, dan memantau porsinya.

Makanan yang dikonsumsi juga berperan terhadap tekanan darah.

Baca Juga:

Biasanya, makanan yang disarankan untuk pasien hipertensi merupakan makanan yang rendah natrium, lemak dan kolesterol, tetapi tinggi akan serat, kalsium, kalium, dan protein.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa jenis makanan yang bergizi yang bisa membantu mengatasi tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah tentu saja kentang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tekanan darah tinggi  Makanan  kentang  oatmeal 
BERITA TEKANAN DARAH TINGGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp