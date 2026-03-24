Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Tekanan ke Uni Eropa Menguat, Peran Indonesia Mencuat dalam Negosiasi Pandemi Global

Selasa, 24 Maret 2026 – 15:58 WIB
Tekanan ke Uni Eropa meningkat jelang final negosiasi pandemi global, peran Indonesia disorot.

jpnn.com, JAKARTA - Tekanan terhadap Uni Eropa meningkat menjelang putaran akhir negosiasi kesepakatan pandemi global di bawah kerangka World Health Organization atau WHO Pandemic Agreement.

Perjanjian tersebut bertujuan membangun sistem kerja sama internasional yang lebih siap menghadapi krisis kesehatan.

Namun, hingga kini prosesnya masih tertunda akibat belum tercapainya kesepakatan terkait lampiran penting mengenai akses patogen dan pembagian manfaat (PABS).

PABS mengatur mekanisme pembagian sampel virus dan data genetik kepada peneliti serta industri farmasi, sekaligus menetapkan kewajiban berbagi manfaat seperti vaksin, obat, dan teknologi kesehatan.

Sejumlah negara anggota Uni Eropa dilaporkan keberatan terhadap ketentuan yang bersifat mengikat, khususnya terkait kewajiban perusahaan untuk berbagi manfaat.

Sikap tersebut menuai kritik dari kelompok advokasi kesehatan, termasuk AIDS Healthcare Foundation.

Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi latar belakang kekhawatiran, menyusul ketimpangan distribusi vaksin dan alat kesehatan antara negara maju dan berkembang.

Selain isu pembagian manfaat, perdebatan juga mencakup transparansi data. Usulan akses anonim terhadap data patogen dinilai berpotensi menyulitkan pelacakan dan menimbulkan risiko biosekuriti, meski sebagian pihak menilai fleksibilitas diperlukan untuk mendukung riset.

Tekanan ke Uni Eropa meningkat menjelang final negosiasi pandemi global, peran Indonesia disorot.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

WHO  Uni Eropa  pandemi global  AIDS Healthcare Foundation  WHO Pandemic Agreement 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp