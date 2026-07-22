Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Istana

Teken Keppres, Prabowo Pilih Kuntadi Menggantikan Febrie Sebagai Jampidsus

Rabu, 22 Juli 2026 – 15:34 WIB
Teken Keppres, Prabowo Pilih Kuntadi Menggantikan Febrie Sebagai Jampidsus - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Rabu (22/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Presiden terkait Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pengganti Febrie Adriansyah, sudah ditandatangani oleh Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan nama yang dipilih menggantikan Febrie diambil dari sejumlah nama yang diusulkan oleh Jaksa Agung.

“Kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Keppres sesuai dengan hasil dari Tim Penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung,” ucap Prasetyo di Istana Negara, pada Rabu (22/7).

Baca Juga:

Berdasarkan Keppres Nomor 87/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung, Jampidsus bakal diisi oleh Kuntadi.

Menurut dia, Istana akan menindaklanjuti secara administratif sebelum Keppres tersebut dikirimkan ke Kejaksaan Agung.

Prasetyo menegaskan bahwa Jampidsus tidak dilantik di Istana Negara.

Baca Juga:

Sejumlah pejabat yang masuk di dalam Keppres tersebut adalah Asep Nana Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kuntadi selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Kemudian, Harley Siregar selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung dan terakhir Patris Yusrian Jaya selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. (dit/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden terkait Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pengganti Febrie Adriansyah

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Keppres  Presiden Prabowo Subianto  jampidsus kuntadi  Jampidsus  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 
BERITA KEPPRES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp