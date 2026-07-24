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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Teken Kontrak Baru, Luka Modric Tetap Berseragam AC Milan

Jumat, 24 Juli 2026 – 09:17 WIB
Teken Kontrak Baru, Luka Modric Tetap Berseragam AC Milan - JPNN.COM
Gelandang AC Milan Luka Modric (kiri) di Giuseppe Meazza. Foto: Marco Bertorello/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Luka Modric akan tetap bersegaram AC Milan musim depan.

Pemain veteran asal Kroasia itu resmi memperpanjang kontraknya di AC Milan. 

Modric meneken kontrak untuk tetap berada di AC Milan selama satu musim lagi atau hingga 30 Juni 2027. 

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AC Milan mengonfirmasi hal tersebut dalam pernyataan resmi klub, Kamis (23/7).

"AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Luka Modric telah menandatangani kontrak baru untuk satu musim lagi hingga 30 Juni 2027," demikian bunyi pernyataan resmi klub.

Adapun Milan dalam pernyataannya memuji kontribusi Modric yang dinilai menjadi sosok penting di lini tengah tim, baik di dalam maupun di luar lapangan.

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“Dia membawa pengalaman dan kualitasnya untuk tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan kerendahan hati serta semangat yang luar biasa," tulis klub.

Modric yang kini berusia 40 tahun bergabung dengan AC Milan pada musim lalu dengan kontrak satu tahun.

Luka Modrid akan tetap bersegaram AC Milan musim depan. Dia memperpanjang kontrak selama satu musim di Milan.

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TAGS   AC Milan  Luka Modric  kontrak baru  Rossoneri  Liga Italia  Kroasia 
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