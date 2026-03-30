Teken MoU di Jepang, Menhut Gandeng Gubernur Shizuoka Buat Konservasi Komodo

Senin, 30 Maret 2026 – 00:13 WIB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kiri) dan Gubernur Shizuoka Suzuki Yasutomo (kanan) di Jepang, Sabtu (28/3) kemarin. Dokumentasi Tim Media Menhut RI

jpnn.com, JEPANG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Gubernur Shizuoka Suzuki Yasutomo terkait diplomasi hijau di Jepang, Sabtu (28/3) kemarin.

“Ini bagian dari green diplomasi atau diplomasi hijau," kata Raja Juli dalam keterangan persnya, Minggu (29/3).

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan MoU diteken untuk memperkuat kerja sama menjaga hutan serta memastikan kelestarian spesies ikonik Indonesia, yakni komodo. 

Baca Juga:

"Kami berharap bisa berbagi tanggung jawab, berbagi kerja sama untuk mengatasi masalah iklim bagaimana menjaga hutan kita lebih baik, konservasi dan juga kekayaan keanekaragaman hayari yang lebih baik,” lanjut Raja Juli. 

Diketahui, Menhut berada di Jepang untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melakukan diplomasi di Negeri Sakura itu dan Korea Selatan.

Raja Juli menyebut MoU dengan Gubernur Suzuki membahas urusan breeding loan komodo.

Baca Juga:

Nantinya mamalia itu akan ditempatkan di iZoo yang terletak di Kawazu, Prefektur Shizuoka.

Adapun, iZoo meruapakan kebun binatang reptil dan amfibia terkanal dan tercatat sebagai yang terbesar di Jepang. 

Menhut Raja Juli Antoni meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Gubernur Shizuoka Suzuki Yasutomo di Jepang, Sabtu (28/3) kemarin. Apa isinya?

Menhut Raja Juli Antoni  komodo  Shizuoka  Gubernur  gunung fuji 
BERITA MENHUT RAJA JULI ANTONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
