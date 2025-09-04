Teken PKB 2025-2027, ISS Indonesia Berkomitmen Sejahterakan Karyawan & Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis

jpnn.com, JAKARTA - ISS Indonesia, perusahaan penyedia integrated facility services terbesar di Indonesia, resmi menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2025–2027 bersama perwakilan karyawan yang diwakili PK FSB NIKEUBA ISS, PUK SERPISSI, dan PUK SEKAR ADI ISS.

Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun kesejahteraan karyawan dan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

Baca Juga: PTPN III Tandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan FSPBUN

Muhammad Sofyan (Chief Executive Officer/Direktur Utama) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ISS Indonesia untuk Periode 2025–2027 bersama perwakilan karyawan dari PK FSB NIKEUBA ISS, PUK SERPISSI, dan PUK SEKAR ADI ISS di Kantor Pusat ISS Indonesia, Graha ISS, Bintaro pada Kamis, 4 September 2025. Foto: Dok. ISS Indonesia

Seremoni penandatanganan dilaksanakan di kantor pusat ISS Indonesia, Graha ISS, Bintaro pada Kamis, 4 September 2025 dan dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, termasuk perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan serikat pekerja.

Adapun di peserta yang hadir di antaranya adalah Indra, S.H, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Carlos Rajagukguk (Ketua Umum DPP FSB NIKEUBA), Muhamad Rusdi (Presiden DPP ASPEK Indonesia), dan perwakilan serikat pekerja lainnya yang berafiliasi dengan ISS Indonesia, yakni PUK SERPISSI, dan PUK SEKAR ADI ISS.

Baca Juga: Kemnaker Bahas Implementasi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Sedangkan dari pihak ISS, hadir Muhammad Sofyan (Chief Executive Officer/Direktur Utama) beserta seluruh Jajaran Direksi ISS Indonesia dan Preeti Kaul, People & Culture Director ISS APAC.

CEO ISS Indonesia Muhammad Sofyan dalam sambutannya menyampaikan di ISS Indonesia, dirinya percaya bahwa karyawan adalah inti keberhasilan perusahaanya.