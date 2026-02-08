Tekiro Kantongi Guinness World Records Berkat Konsistensi Gelar Kontes Mekanik

jpnn.com, TANGERANG - Produsen perkakas otomotif, Tekiro mencatatkan sejarah dunia setelah menerima sertifikat Guinness World Records untuk kategori The Largest Automotive Mechanic Competition.

Mereka mendapatkan catatan itu karena melaksanakan kontes mekanik terbesar di dunia.

Momen bersejarah itu berlangsung di tengah kemeriahan pameran otomotif, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, di ICE BSD, Tangerang pada Sabtu (1/8).

Penyerahan sertifikat rekor dunia tersebut dilakukan langsung oleh perwakilan resmi Guinness World Records kepada Oscar Sutjiadi selaku Presiden Direktur PT. Altama Surya Anugerah sebagai pemegang merek Tekiro.

Oscar mengatakan apresiasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan Tekiro dalam menggelar Tekiro Mechanic Competition 2026 yang melibatkan lebih dari 89 ribu siswa otomotif di Indonesia.

Dia mengatakan kompetisi ini secara konsisten berfokus pada peningkatan standar keterampilan teknis di sektor otomotif.

“Pencapaian rekor dunia ini merupakan buah dari dedikasi panjang Tekiro dalam mendukung ekosistem dunia otomotif di tanah air. Melalui kompetisi mekanik tersebut, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencari juara, tetapi juga berupaya menguji standarisasi kemampuan teknis para peserta dalam menangani berbagai tantangan mesin modern sesuai dengan standar internasional," ujar Oscar di Tangerang.



Dia menambahkan sertifikat ini bukan sekadar pengakuan atas jumlah peserta yang masif, melainkan simbol komitmen perusahaan dalam membangun masa depan tenaga kerja otomotif Indonesia yang lebih kompeten dan kompetitif.

Sementara itu, Official Adjudicator dari Guinness World Records, Tomomi Sekioka mengungkapkan Tekiro Mechanic Competition 2026 telah berhasil meraih gelar Guinness World Records untuk kategori The Largest Automotive Mechanic Competition.