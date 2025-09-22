Teknisi Indonesia Buktikan Berkelas Dunia, Juara World Cup CGC 2025

Senin, 22 September 2025 – 21:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari kancah internasional.

Indonesia sukses meraih gelar Juara Dunia Antar Tim (1st World Champion – Group Category) di ajang World Cup CGC 2025, sebuah kejuaraan dunia perbaikan CPU ponsel yang digelar di Guangzhou, China.

Di balik kemenangan ini, nama Gume iColor jadi sorotan utama.

Sosok teknisi asal Indonesia ini tampil luar biasa sejak babak awal hingga final.

Dengan ketelitian dan strategi yang matang, Gume bersama rekan-rekannya, Atan Nacha dan Dicky, berhasil menaklukkan lawan-lawan tangguh dari berbagai negara.

“Ini kemenangan untuk Indonesia. Kami ingin membuktikan bahwa talenta anak bangsa mampu bersaing di level dunia,” ungkap Gume setelah penyerahan trofi.

Dengan kemenangan di Guangzhou, nama Gume iColor, Atan Nacha, dan Dicky resmi tercatat dalam sejarah.

Mereka bukan hanya juara dunia, tapi juga inspirasi baru bagi generasi muda Indonesia di bidang teknologi dan ekonomi kreatif.(fri/jpnn)