Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Teknologi Aeeodinamika Aprilia: Dari MotoGP ke Motor Jalan Raya

Kamis, 19 Februari 2026 – 06:19 WIB
Teknologi Aeeodinamika Aprilia: Dari MotoGP ke Motor Jalan Raya - JPNN.COM
Motor balap Aprilia. Foto: aprilia

jpnn.com - Aprilia menunjukkan tajinya di dunia inovasi roda dua, dengan secara resmi mendaftarkan paten teknologi “leg wing”.

Komponen aerodinamika itu, sebelumnya hanya ditemukan pada motor balap prototipe mereka di lintasan kelas dunia.

Langkah tersebut mempertegas ambisi Aprilia untuk membawa teknologi balap ke motor produksi massal.

Baca Juga:

Komponen leg wing sendiri pertama kali dipopulerkan oleh tim Aprilia Racing melalui motor RS-GP di ajang MotoGP.

Posisi sayap yang ditempatkan di bagian bawah samping fairing berfungsi memanipulasi aliran udara di sekitar kaki pengendara.

Efeknya ialah terciptanya tambahan downforce saat motor dalam posisi miring, meningkatkan stabilitas dan kontrol ketika menikung dalam kecepatan tinggi.

Baca Juga:

Teknologi Aeeodinamika Aprilia: Dari MotoGP ke Motor Jalan Raya

Berdasarkan dokumen paten yang beredar, desain leg wing telah disesuaikan agar tetap ergonomis untuk penggunaan harian.

Aprilia menunjukkan tajinya di dunia inovasi roda dua, dengan secara resmi mendaftarkan paten teknologi “leg wing”.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   motor Aprilia  Aprilia  teknologi aerodinamika Aprilia  MotoGP  motor jalan raya 
BERITA MOTOR APRILIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp