Teknologi & Akses Digital Harus Menjadi Pendorong Gen Z Berkontribusi Bagi Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Eks Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Andi Widjajanto mengatakan kemajuan teknologi dan akses digital ditujukan agar generasi (Gen) Z terus berinovasi mengembangkan potensi diri, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan Andi Widjajanto saat menjadi pembicara pada hari kedua kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Tarumanagara (Untar), di Kampus I Untar, Jakarta Kamis (14/8).

Dalam paparan berjudul “Bela Negara di Era Digital: Menjadi Agen Perubahan untuk Indonesia Emas 2025”, Andi menekankan kemajuan teknologi tidak boleh menjadi penghalang dalam menjaga kedaulatan negara.

Sebaliknya, teknologi perlu dimanfaatkan sebagai alat strategis dalam memperkuat ketahanan nasional.

Rektor Untar, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., saat membuka acara, mengajak para mahasiswa untuk berani melangkah menuju keunggulan dengan keluar dari zona nyaman dan menjelajahi hal-hal baru.

“Selama menempuh pendidikan di Untar, mahasiswa diharapkan menanamkan nilai integritas, profesionalisme, dan jiwa kewirausahaan. Jadilah pribadi yang terbuka untuk berkolaborasi, berani berinovasi, dan terus belajar agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa,” ujarnya.

PKKMB tahun ini mengusung tema "Step into Greatness by Daring to Explore", dan diikuti oleh mahasiswa baru dari delapan fakultas di lingkungan Untar.