Teknologi CLaCS Jadi Terobosan Baru Perawatan Pembuluh Darah di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Vein Center resmi meluncurkan teknologi terbaru untuk penanganan spider veins atau pelebaran pembuluh darah halus melalui metode CLaCS (Cryo Laser & Cryo Sclerotherapy).

Peluncuran yang dilakukan pada 13 April 2026 ini menandai langkah baru dalam dunia estetika medis di Indonesia. Klinik tersebut menjadi yang pertama menghadirkan teknologi CLaCS secara komprehensif di Asia Tenggara.

Metode CLaCS merupakan teknik modern yang dikembangkan oleh Kasuo Miyake untuk menangani spider veins dengan pendekatan minim invasif tanpa operasi.

Teknologi ini menggabungkan dua metode sekaligus, yakni laser transdermal dan cryo sclerotherapy. Laser digunakan untuk menargetkan pembuluh darah dari permukaan kulit tanpa sayatan.

Selanjutnya, dilakukan penyuntikan cairan sklerosan untuk menutup pembuluh darah secara optimal. Kedua prosedur tersebut dilengkapi teknologi pendingin untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

Kombinasi metode ini dinilai mampu memberikan hasil yang lebih presisi, sehingga pembuluh darah yang terlihat dapat memudar secara bertahap dan kulit tampak lebih halus.

Selain itu, metode CLaCS menawarkan sejumlah keunggulan, seperti minim rasa nyeri, tidak memerlukan tindakan bedah, serta tanpa rawat inap sehingga pasien dapat langsung beraktivitas.

Founder sekaligus pemilik Indonesia Vein Center, Yuliardy Limengka, mengatakan kehadiran teknologi ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan medis terkini.