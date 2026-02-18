Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Teknologi Laser EVLA Permudah Terapi Varises Tanpa Rawat Inap

Rabu, 18 Februari 2026 – 18:55 WIB
Teknologi Laser EVLA Permudah Terapi Varises Tanpa Rawat Inap - JPNN.COM
Workshop bertajuk “Efisiensi dan Presisi Penanganan Varises dengan Laser: Solusi Minimal Invasif Masa Kini” baru-baru ini. Foto: Vein Center

jpnn.com, JAKARTA - Klinik Indonesia Vein Center menggelar workshop bertajuk “Efisiensi dan Presisi Penanganan Varises dengan Laser: Solusi Minimal Invasif Masa Kini” baru-baru ini.

Kegiatan ini bertujuan mengedukasi tenaga medis dan masyarakat mengenai teknologi terbaru penanganan varises melalui metode Laser EVLA (Endovenous Laser Ablation).

Workshop menyoroti perkembangan teknologi medis yang memungkinkan penanganan varises dilakukan lebih efisien dan presisi dibanding metode konvensional.

Melalui pendekatan minimal invasif, pasien disebut dapat menjalani tindakan dengan nyeri lebih ringan, tanpa rawat inap, serta waktu pemulihan yang lebih singkat.

Dokter spesialis bedah subspesialis vaskular dan endovaskular dr. Harsya Dwindaru Gunardi, Sp.B, Subsp. BVE(K), menekankan pentingnya pemahaman dasar Chronic Venous Insufficiency (CVI) sebelum menentukan terapi lanjutan.

“Tidak semua kasus varises harus langsung ditangani dengan tindakan invasif. Terapi konservatif seperti perubahan gaya hidup, penggunaan stoking kompresi, serta edukasi pasien tetap menjadi fondasi utama,” ujarnya.

Varises merupakan pelebaran vena akibat kerusakan katup pembuluh darah yang membuat aliran darah tidak optimal, terutama di tungkai.

Gejalanya meliputi pembengkakan, nyeri, rasa berat pada kaki hingga perubahan warna kulit. Pada kondisi tertentu, varises juga dapat berkembang menjadi luka kronis yang sulit sembuh sehingga deteksi dini dinilai penting.

Klinik Indonesia Vein Center edukasi terapi varises minimal invasif lewat teknologi EVLA.

TAGS   teknologi laser  EVLA  varises  Indonesia Vein Center 

