Teknologi Masuk Desa: SnackVideo Hadirkan Terobosan Pertanian bagi Warga Ngawi

jpnn.com, NGAWI - SnackVideo memulai musim ketiga program CSR unggulan “Desa Sejahtera 2025” di Desa Keniten, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada 30 November 2025.

Program ini melanjutkan dua musim sebelumnya dengan fokus baru bertema “Pengembangan Pendidikan & Teknologi Pertanian” guna mendorong modernisasi desa dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Pemilihan Ngawi sebagai lokasi pertama didasari kebutuhan mendesak masyarakat untuk mengadopsi teknologi pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan.

Baca Juga: SnackVideo Tutup Program Desa Sejahtera Musim Kedua di Sleman

SnackVideo menegaskan komitmennya untuk mendampingi desa-desa di Indonesia, melalui pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal serta mempercepat pemanfaatan teknologi cerdas di sektor agrikultur.

Acara pembuka musim ini disambut meriah oleh lebih dari 800 warga dari berbagai usia.

Kegiatan dimulai dengan senam bersama yang diikuti ratusan warga mengenakan caping, disusul penampilan tari Saman oleh siswa sekolah dasar yang menghadirkan nuansa budaya sekaligus semangat pelestarian tradisi.

Baca Juga: SnackVideo Dorong Pendidikan Banyumas Lewat Program Desa Sejahtera

Untuk memperkuat literasi teknologi pertanian, SnackVideo berkolaborasi dengan sejumlah mitra. DJI Agriculture menghadirkan demonstrasi penggunaan drone pertanian untuk penyemprotan presisi dan pemetaan lahan.

Realme menambah kemeriahan dengan zona interaktif serta hadiah utama HP Realme C85, sementara Grab memperkenalkan layanan digital yang mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat.