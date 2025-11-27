Teknologi Ultherapy Prime Pertama di Bandung, Mengencangkan Kulit tanpa Bedah

Kamis, 27 November 2025 – 08:25 WIB

jpnn.com, BANDUNG - ADC Aesthetic Derma Centre Bandung membuat gebrakan inovatif dengan menghadirkan perawatan Ultherapy Prime bagi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya.

Langkah tersebut diambil mengingat kebutuhan perawatan kulit terus meningkat seiring bertambahnya usia.

Secara alami, kulit akan kehilangan elastisitas serta kekencangannya dari waktu ke waktu.

Proses penuaan menyebabkan lapisan kulit menipis dan produksi kolagen berkurang signifikan.

Akibatnya, struktur wajah mulai turun, membuat kulit tampak kendur, dan memunculkan garis-garis halus.

Meskipun penerapan gaya hidup sehat dapat membantu memperlambat proses penuaan, kulit tetap memerlukan intervensi khusus.

Perawatan berteknologi tinggi dibutuhkan untuk mengembalikan kekencangan dan vitalitas wajah secara efektif.

ADC mengeklaim sebagai klinik pertama dan satu-satunya yang menghadirkan inovasi terbaru dalam metode lifting dan pengencangan kulit tanpa prosedur bedah, Ultherapy Prime di Bandung.