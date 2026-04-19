Tekuk Atletico Madrid, Real Sociedad Juara Piala Raja

Real Sociedad menjadi juara Piala Raja 2025/2026.

Pada partai final, Real Sociedad mengalahkan Atletico Madrid melalui adu tendanan penalti (4-3).

Sebelumnya pada waktu normal, kedua tim bermain imbang 2-2 pada laga yang berlangsung Stadion de La Cartuja, Sevilla, Sabtu waktu setempat, itu.

Pada pertandingan ini, Real Sociedad dapat unggul terlebih dahulu melalui Ander Barrenetxea dan Mikel Oyarzabal, demikian catatan Copa del Rey.

Meskipun begitu, Atletico Madrid dapat bangkit dan menyamakan kedudukan dua kali lewat gol yang dicetak oleh Ademola Lookman dan Julian Alvarez.

Laga pun harus dilanjutkan dengan babak tambahan dan adu tendangan penalti.

Pada adu tendangan penalti, Real Sociedad menjadi pemenangan setelah dua eksekutor Atletico Madrid gagal melaksanakan tugasnya.

Ini merupakan gelar keempat Piala Raja bagi Real Sociedad sepanjang sejarah, setelah sebelumnya berhasil memenangkan edisi 1909, 1986/1987 dan 2019/2020.