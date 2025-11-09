Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tekuk Belanda, Korea Utara Juara Piala Dunia U-17 Putri 2025

Minggu, 09 November 2025 – 07:10 WIB
Para pemain Timnas U-17 Putri Korea Utara merayakan keberhasilan mereka menjuarai Piala Dunia U-17 Putri 2025 setelah mengalahkan Timnas U-17 Putri Belanda 3-0 pada partai final di Stadion Olimpiade Rabat, Rabat, Maroko, Sabtu (8/11/2025). (ANTARA/FIFA.com)

jpnn.com - JAKARTA - Korea Utara berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia U-17 Putri 2025.

Korut mengalahkan Belanda dengan skor 3-0 dalam partai final Piala Dunia U-17 Putri 2025 yang berlangsung di Stadion Olimpiade, Rabat, Maroko, Sabtu waktu setempat.

Ketiga gol Korea Utara dicetak oleh Kim Won-sim, Pak Rye-yong dan Ri Ui-Gyong, demikian catatan FIFA.

Ini gelar keempat Piala Dunia U-17 Putri untuk Korea Utara setelah edisi 2008, 2016 dan 2024 di Republik Dominika.

Tim juara bertahan ini langsung menyerang dengan memberikan ancaman melalaui Pak Rye-yong, tetapi belum membuahkan hasil.

Belanda berbalik mengancam lewat upaya Liv Pennock,  tetapi tendangannya gagal membobol gawang Korea Utara.

Korea Utara mengawali pesta golnya pada menit ke-14 melalui sundulan Kim Won-sim setelah menerima umpan dari Pak Rye-yong.

Skuad asuhan Pak Song-jin menggandakan keunggulan dari tendangan Pak Rye-yong setelah menerima umpan tarik Ri Ui-Gyong.  Skor berubah 2-0 pada menit ke-18.

