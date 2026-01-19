Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tekuk Maroko, Senegal Juara Piala Afrika 2025

Senin, 19 Januari 2026 – 07:37 WIB
Tekuk Maroko, Senegal Juara Piala Afrika 2025 - JPNN.COM
Penyerang Sadio Mane merayakan keberhasilan Timnas Senegal menjuarai Piala Afrika 2025 setelah mengalahkan Timnas Maroko pada partai final dengan skor 1-0 di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, Maroko, Minggu (18/1/2026) waktu setempat. (Antara/x.com/@CAF_Online)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Senegal keluar sebagai juara Piala Afrika 2025.  Di partai final, Senegal berhasil mengalahkan Timnas Maroko dengan skor tipis 1-0.

Pada pertandingan di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, Maroko, Minggu waktu setempat, Senegal meraih kemenangan atas Maroko berkat gol semata wayang Pape Gueye pada babak tambahan pertama di menit 94, demikian catatan AFCON.

Ini menjadi gelar kedua Piala Afrika bagi Senegal sepanjang sejarah, setelah sebelumnya berhasil mereka menangkan pada edisi 2021 silam ketika dilangsungkan Maroko.

Di sisi lain, hasil ini memperpanjang penantian Maroko untuk meraih gelar juara Piala Afrika setelah terakhir kali berhasil mereka menangkan pada 1976 lalu saat dilangsungkan di Ethiopia.

Jalannya Pertandingan

Senegal mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu melalui sundulan yang dilepaskan oleh Pape Gueye, namun dapat diamankan oleh kiper Maroko Yassine Bounou.

Selanjutnya giliran Iliman Ndiaye yang menciptakan peluang untuk Senegal, namun kembali Bounou dapat melakukan penyelamatan gawang dari Maroko masih selamat dari kebobolan.

Pada sisa waktu babak pertama, Senegal sedikit lebih unggul dalam memberikan ancaman dibanding Maroko, akan tetapi skor imbang tanpa gol tetap bertahan.

Tekuk Maroko, Senegal juara Piala Afrika 2025. Gol kemenangan Senegal dicetak berkat Pape Gueye pada babak tambahan.

TAGS   piala afrika 2025  Senegal  Juara Piala Afrika 2025  Maroko 
