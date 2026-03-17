Telat Bayar THR, Ratusan Perusahaan di Jawa Barat Dilaporkan ke Disnakertrans  

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 157 perusahaan di Jawa Barat diadukan terkait masalah tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026.

Beberapa perusahaan diadukan karena tidak membayar THR, sedangkan yang lainnya sebab THR yang tidak penuh atau tak sesuai ketentuan.

Ada juga pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yakni pemberian THR yang telat dibayarkan karena belum juga dicairkan oleh perusahaan.

Kepala Disnakertrans Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengatakan, sampai dengan Minggu (15/3/2026), sebanyak 157 perusahaan itu diadukan oleh 194 pengadu terkait THR. Aduan dilaporkan melalui poskothr.kemnaker.go.id.

Setelah aduan diterima, pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan kebenaran aduan yang sampaikan pelapor.

Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan akan diberikan nota pemeriksaan sebagai teguran terhadap ketidakpatuhan perusahaan atas aturan terkait pemberian THR Keagamaan.

Teguran berupa nota 1 yang harus dipenuhui dengan jangka waktu 7 hari. Apabila setelah dikeluarkan nota 1 perusahaan masih tidak membayarkan THR maka akan diberikan nota 2 yang harus dipenuhui dengan jangka waktu 7 hari.

"Apabila setelah dikeluarkan nota 2, THR masih belum dibayarkan, maka akan dikeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) untuk diberikan sanksi administratif berupa denda atau pembatasan kegiatan usaha," kata Kim Agung, Selasa (17/3).