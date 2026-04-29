JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Telin dan DITO Telecommunity Jalin Kerja Sama Strategis Perkuat Konektivitas Regional

Rabu, 29 April 2026 – 16:26 WIB
Penandatanganan Master Services Agreement (MSA) yang dilakukan Plt. Chief Executive Officer Telin sekaligus Chief Commercial Officer Telin Kharisma (kiri) dan Chief Commercial Officer DITO Telecommunity Atty. Adel A. Tamano (kanan) di DITO Business Hub, Manila, Filipina, Rabu (22/4). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, MANILA - PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan telekomunikasi Filipina DITO Telecommunity, yang bergerak di bidang multimedia dan teknologi informasi melalui penandatanganan Master Services Agreement (MSA) di DITO Business Hub, Manila, Rabu (22/4).

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting kedua perusahaan dalam memperkuat sinergi, sekaligus mendorong pengembangan ekosistem digital regional di Asia melalui penyediaan layanan telekomunikasi lintas negara yang lebih terintegrasi.

Penandatanganan MSA dilakukan Plt. Chief Executive Officer Telin sekaligus Chief Commercial Officer Telin Kharisma dan Chief Commercial Officer DITO Telecommunity Atty. Adel A. Tamano dengan masing-masing didampingi jajaran eksekutif perusahaan.

Perjanjian tersebut menetapkan kerangka kerja sama terstruktur yang memungkinkan kedua perusahaan beserta afiliasinya untuk saling menyediakan dan memanfaatkan berbagai layanan telekomunikasi, mencakup konektivitas internasional, layanan data, hingga solusi enterprise di masing-masing jaringan.

Sinergi ini diharapkan mampu mendukung kebutuhan operasional internal sekaligus membuka peluang pengembangan layanan komersial yang lebih responsif terhadap dinamika pasar.

Kerja sama yang dicanangkan mencerminkan komitmen bersama kedua perusahaan dalam memperluas jangkauan jaringan, meningkatkan kapabilitas layanan, serta mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan di kawasan.

Melalui MSA tersebut, Telin dan DITO Telecommunity juga memperkuat sinergi operasional, meningkatkan skala kapabilitas komersial, serta mendorong efisiensi layanan agar kolaborasi dapat berjalan semakin lincah dan efektif.

CCO Telin Kharima menyampaikan kemitraan ini bukan sekadar perjanjian formal, tetapi juga mencerminkan keselarasan kuat dalam tujuan strategis serta ambisi bersama untuk mempercepat konektivitas di kawasan Asia dan sekitarnya.

Bagian dari upaya TelkomGroup untuk menghadirkan layanan digital yang andal, lincah, dan terintegrasi di kawasan

Telin  TelkomGroup  kerja sama strategis  konektivitas  regional  DITO Telecommunity  digital 
