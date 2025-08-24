Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Telin Gelar BATIC 2025 di Bali, Forum Strategis Paling Berpengaruh di Asia Pasifik

Minggu, 24 Agustus 2025 – 14:12 WIB
BATIC 2025: Igniting Tomorrow’s Digital Evolution kembali digelar di Bali, 26-29 Agustus 2025. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, BALI - BATIC 2025: Satu Dekade Inovasi – Ajang Paling Berpengaruh di Asia Pasifik

Hadirkan 1.500 peserta dari 500 perusahaan dan 40 negara, BATIC 2025 dorong evolusi digital di Asia Tenggara.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui anak usahanya, Telin, kembali menggelar Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 10th Edition 2025 di Bali International Convention Center, The Westin Resort, Bali pada 26 – 29 Agustus 2025.

Menandai satu dekade kontribusinya dalam mendorong transformasi digital di Asia Tenggara, BATIC 2025 mengusung tema 'Igniting Tomorrow’s Digital Evolution' yang menegaskan peran BATIC sebagai forum strategis regional dalam memperkuat konektivitas digital, inovasi, dan kolaborasi digital.

Selama empat hari, BATIC akan menghadirkan lebih dari 1.500 peserta dari 500 perusahaan dan 40 negara, menjadikannya salah satu konferensi paling berpengaruh di Asia Pasifik, bahkan dengan partisipasi yang semakin meluas dari Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika.

Para peserta akan mengeksplorasi perubahan digital dan perkembangan telekomunikasi yang terus berlangsung melalui diskusi tentang tren, dinamika pasar, dan inovasi, dengan penekanan pada pentingnya menyelaraskan inovasi digital dengan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

CEO Telin Budi Satria Dharma Purba menyatakan selama satu dekade terakhir, kami menyaksikan BATIC tumbuh dalam skala, keragaman, dan dampak, merefleksikan transformasi cepat di lanskap digital dan telekomunikasi.

"Tema tahun ini, 'Igniting Tomorrow’s Digital Evolution', mencerminkan ambisi berkelanjutan kami: mendorong kolaborasi, inovasi, dan mempercepat kemajuan lintas batas. BATIC 2025 bukan sekadar tonggak sejarah, melainkan pemantik momentum menuju babak baru pertumbuhan digital global," ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (24/8).

BATIC 2025 yang digelar anak usaha Telkom, Telin, menghadirkan 1.500 peserta dari 500 perusahaan dan 40 negara akan mendorong evoluasi digital di Asia Tenggara

