Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Telisik Dugaan Aliran Dana Kasus Korupsi yang Seret Ridwan Kamil, KPK Bakal Periksa Lisa Mariana

Rabu, 20 Agustus 2025 – 21:31 WIB
Telisik Dugaan Aliran Dana Kasus Korupsi yang Seret Ridwan Kamil, KPK Bakal Periksa Lisa Mariana - JPNN.COM
Foto kombo - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Lisa Mariana (kanan) saat keduanya hadir secara terpisah untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil selebgram Lisa Mariana untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi di Bank BJB pada Jumat (22/8).

Menurut KPK, keterangan Lisa Mariana sangat dibutuhkan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

“Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat (22/8) sangat dibutuhkan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Lebih lanjut Budi mengatakan informasi yang akan diberikan Lisa Mariana sebagai saksi kasus tersebut dinilai dapat membantu penyidik.

“Informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini,” katanya.

Sebelumnya, Lisa Mariana dalam cerita yang diunggahnya melalui akun pribadinya @lisamarianaaa di Instagram mengungkapkan pemanggilan tersebut.

Baca Juga:

“Tanggal 22 (Agustus 2025, red.) saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Saya juga bingung KPK bersurat,” katanya.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kemudian mengonfirmasi pernyataan Lisa tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil selebgram Lisa Mariana untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi di Bank BJB pada Jumat (22/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  Ridwan Kamil  KPK  kasus korupsi BJB 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp