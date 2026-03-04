Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Telkom AI Center of Excellence Berkomitmen Hadirkan Solusi Nyata

Rabu, 04 Maret 2026 – 03:21 WIB
Telkom AI Center of Excellence Berkomitmen Hadirkan Solusi Nyata - JPNN.COM
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus mengembangkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Foto: dok Telkom

jpnn.com, JAKARTA - Telkom AI Center of Excellence berkomitmen menghadirkan solusi nyata yang mendukung transformasi melalui sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

EGM Digital Product Telkom Komang Budi Aryasa menuturkan program Telkom AI Center of Excellence dikembangkan sejalan dengan agenda besar reformasi digital pemerintah, yang menekankan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional.

"AI Center of Excellence merupakan inisiatif yang dirancang Telkom secara holistik, menjadi enabler ekosistem AI Nasional yang menunjukkan komitmen Telkom dalam mendukung digitalisasi pemerintahan, memperkuat daya saing industri serta memberdayakan talenta lokal," ujar Komang dalam agenda Business Update TelkomGroup, pada Senin (2/3).

Baca Juga:

Komang menjelaskan AI Center of Excellence memiliki empat pilar program.

Di antaranya yakni AI Campus yang merupakan wadah kolaborasi bersama perguruan tinggi, AI Playground menyediakan ruang eksplorasi dan riset praktis, AI Connect mengharmonisasi para praktisi, startup, hingga pelaku bisnis, serta AI Hub untuk penciptaan solusi nyata bagi berbagai industri.

"Telkom sebagai perusahaan digital telco terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi maupun inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan di Indonesia melalui implementasi dan inovasi AI secara nyata. Lewat Telkom Indonesia AI Center of Excellence, Telkom Empower Indonesia," sebutnya.(chi/jpnn)

Baca Juga:

Program Telkom AI Center of Excellence dikembangkan sejalan dengan agenda besar reformasi digital pemerintah, yang menekankan pemanfaatan teknologi berbasis AI.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telkom  Telkom Indonesia  PT Telkom Indonesia  AI  Kecerdasan buatan 
BERITA TELKOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp