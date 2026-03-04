Telkom AI Center of Excellence Berkomitmen Hadirkan Solusi Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Telkom AI Center of Excellence berkomitmen menghadirkan solusi nyata yang mendukung transformasi melalui sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

EGM Digital Product Telkom Komang Budi Aryasa menuturkan program Telkom AI Center of Excellence dikembangkan sejalan dengan agenda besar reformasi digital pemerintah, yang menekankan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional.

"AI Center of Excellence merupakan inisiatif yang dirancang Telkom secara holistik, menjadi enabler ekosistem AI Nasional yang menunjukkan komitmen Telkom dalam mendukung digitalisasi pemerintahan, memperkuat daya saing industri serta memberdayakan talenta lokal," ujar Komang dalam agenda Business Update TelkomGroup, pada Senin (2/3).

Komang menjelaskan AI Center of Excellence memiliki empat pilar program.

Di antaranya yakni AI Campus yang merupakan wadah kolaborasi bersama perguruan tinggi, AI Playground menyediakan ruang eksplorasi dan riset praktis, AI Connect mengharmonisasi para praktisi, startup, hingga pelaku bisnis, serta AI Hub untuk penciptaan solusi nyata bagi berbagai industri.

"Telkom sebagai perusahaan digital telco terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi maupun inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan di Indonesia melalui implementasi dan inovasi AI secara nyata. Lewat Telkom Indonesia AI Center of Excellence, Telkom Empower Indonesia," sebutnya.(chi/jpnn)