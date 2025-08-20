Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Telkom Akses Sukses Jaga Keandalan Infrastruktur Jaringan Selama Upacara HUT ke-80 RI

Rabu, 20 Agustus 2025 – 20:38 WIB
Telkom Akses Sukses Jaga Keandalan Infrastruktur Jaringan Selama Upacara HUT ke-80 RI - JPNN.COM
Telkom Akses menerjunkan puluhan teknisi ke titik-titik strategis melakukan pemantauan real-time untuk memastikan kualitas layanan, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan selama upacara HUT ke-80 RI. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - Selama acara berlangsung, seluruh layanan yang disediakan di tujuh lokasi utama berjalan optimal.

Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat telah sukses digelar tanpa kendala dari sisi jaringan telekomunikasi.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen PT Telkom Akses (Telkom Akses), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom yang bergerak pada bidang penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi yang andal dan berkualitas, mendukung kelancaran agenda kenegaraan berskala nasional.

Rangkaian acara yang digelar di Istana Merdeka, Monumen Nasional (Monas), hingga sejumlah lokasi strategis lain di Jakarta berjalan lancar tanpa hambatan konektivitas pada Minggu (17/8).

Sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan, Telkom Akses bersama PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) bergerak all out memastikan jaringan tetap stabil.

Direktur Operation Telkom Akses Ambari menegaskan keberhasilan ini menjadi bukti nyata konsistensi perusahaan dalam mendukung agenda nasional.

“Jaringan yang andal sangat krusial karena digunakan berbagai pihak seperti pemerintah dan media massa yang menyiarkan agenda kenegaraan tersebut," ujar Ambari dalam keterangannya, Rabu (20/8).

Telkom Akses membuktikan komitmennya sebagai penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi yang andal dan berkualitas

