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JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Telkom Akses Tingkatkan Kompetensi SDM Digital di Wilayah 3T Lewat CSR Fiber Academy

Kamis, 02 Juli 2026 – 17:56 WIB
Telkom Akses Tingkatkan Kompetensi SDM Digital di Wilayah 3T Lewat CSR Fiber Academy - JPNN.COM
Telkom Akses meresmikan Laboratorium Fiber Optik (FO) di SMKN 1 Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, sebagai bagian dari program CSR Fiber Academy untuk mendukung penguatan pendidikan vokasi melalui penyediaan fasilitas praktik dan peningkatan kompetensi guru SMK di wilayah 3T, Jumat (26/6). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, NIAS UTARA - PT Telkom Akses (Telkom Akses) yang merupakan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) digital di Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian Laboratorium Fiber Optik (FO) SMK 3T di SMKN 1 Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Jumat (26/6).

Acara peresmian dilaksanakan secara hybrid dan terhubung dengan SMKN 1 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta SMKN 1 Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

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Program ini merupakan implementasi perjanjian kerja sama antara Telkom Akses dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pengembangan kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Direktur Human Capital & Information Technology Telkom Akses Nizar mengatakan dunia industri memiliki tanggung jawab untuk ikut membangun ekosistem pendidikan vokasi agar mampu menghasilkan talenta yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurut Nizar, transformasi digital Indonesia tidak akan optimal apabila peningkatan kualitas SDM hanya terpusat di kota-kota besar.

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"Dunia industri memiliki peran penting untuk membantu memperluas akses terhadap pendidikan dan kompetensi, termasuk di wilayah 3T yang masih menghadapi berbagai keterbatasan,” ucap Nizar dalam keterangannya, Kamis (2/7).

Program bantuan pendidikan senilai lebih dari Rp 100 juta ini dilaksanakan selama enam bulan dengan sasaran tiga sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni SMKN 1 Tuhemberua, SMKN 1 Kabupaten Kupang, dan SMKN 1 Kabupaten Sorong.

Program CSR Fiber Academy merupakan implementasi perjanjian kerja sama Telkom Akses dan Kemendikdasmen dalam pengembangan kompetensi SMK di wilayah 3T

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TAGS   telkom akses  Telkom  kompetensi SDM  digital  wilayah 3T  CSR Fiber Academy  industri  pendidikan vokasi 
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