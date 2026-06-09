Telkom Bakal Tutup 14 Anak Usaha, Ada PHK Besar-besaran?

jpnn.com, JAKARTA - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan likuidasi atau menutup 12–14 anak usahanya.

“Yang dilikuidasi 12 atau 14. Saya lupa, nanti dicek,” ujar Dony di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Dony menjamin penutupan anak usaha Telkom tidak akan menyebabkan PHK, sebab para karyawan akan dikonsolidasikan dengan anak usaha Telkom lainnya.

“Misalkan kayak fiber optic, itu nanti terkonsolidasi ada beberapa perusahaan yang jadi satu. Kan, size-nya jadi besar, karyawannya ikut. Kan banyaknya merger,” kata dia.

Dalam kesempatan lain, BP BUMN bersama Danantara juga menyepakati untuk mempercepat proses perampingan Telkom Group dengan memangkas 67 anak usaha Telkom menjadi 19 entitas pada akhir 2026.

Hal itu dilakukan guna memperkuat perannya sebagai strategic holding digital nasional.

Sejumlah program prioritas juga terus dipercepat, termasuk konsolidasi FiberCo BUMN, pengembangan Data Center, TowerCo, dan InfraCo, serta penataan lisensi Telkom Group guna mendukung transformasi menuju strategic holding digital yang lebih adaptif dan berdaya saing global.

Melalui transformasi tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan tata kelola, optimalisasi aset, serta konsolidasi ekosistem digital nasional agar BUMN semakin agile, sehat, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi digital Indonesia ke depan.(antara/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!

