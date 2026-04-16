Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Pendidikan

Telkom Bangun Kesadaran Keamanan Digital Kepada 420 Siswa Lewat Program CyberHeroes

Kamis, 16 April 2026 – 17:25 WIB
Telkom Bangun Kesadaran Keamanan Digital Kepada 420 Siswa Lewat Program CyberHeroes - JPNN.COM
Program edukasi digital CyberHeroes membekali 420 siswa dari berbagai sekolah di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman keamanan siber. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui program edukasi digital CyberHeroes membekali 420 siswa dari berbagai sekolah di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman keamanan siber.

Program ini bertujuan membantu generasi muda memahami risiko di ruang digital sekaligus membangun perilaku berinternet yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Melalui program CyberHeroes yang diadakan pada awal April ini, Telkom memberikan pembelajaran praktis kepada pelajar terkait keamanan digital.

Pembelajaran yang diberikan mulai dari mengenali potensi perundungan siber, risiko manipulasi oleh pihak tidak dikenal, hingga pentingnya menjaga data pribadi saat berinteraksi di internet.

Inisiatif CyberHeroes dilatarbelakangi  meningkatnya tantangan keamanan digital di kalangan anak dan remaja.

Data UNICEF tahun 2025 mencatat hampir 80 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet, dengan anak muda menghabiskan rata-rata 5,4 jam per hari di ruang digital.

Namun, tingginya intensitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi keamanan yang memadai.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2026 menunjukkan 50 persen anak Indonesia pernah terpapar konten tidak pantas di media sosial, sementara 42 persen lainnya mengalami ketidaknyamanan dalam beraktivitas di ruang digital.

Perkuat literasi digital pelajar di lintas sekolah, termasuk siswa penyandang disabilitas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telkom  keamanan digital  Cyberheroes  literasi digital  Hery Susilo 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp