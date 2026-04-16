Telkom Bangun Kesadaran Keamanan Digital Kepada 420 Siswa Lewat Program CyberHeroes

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui program edukasi digital CyberHeroes membekali 420 siswa dari berbagai sekolah di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman keamanan siber.

Program ini bertujuan membantu generasi muda memahami risiko di ruang digital sekaligus membangun perilaku berinternet yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Melalui program CyberHeroes yang diadakan pada awal April ini, Telkom memberikan pembelajaran praktis kepada pelajar terkait keamanan digital.

Pembelajaran yang diberikan mulai dari mengenali potensi perundungan siber, risiko manipulasi oleh pihak tidak dikenal, hingga pentingnya menjaga data pribadi saat berinteraksi di internet.

Inisiatif CyberHeroes dilatarbelakangi meningkatnya tantangan keamanan digital di kalangan anak dan remaja.

Data UNICEF tahun 2025 mencatat hampir 80 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet, dengan anak muda menghabiskan rata-rata 5,4 jam per hari di ruang digital.

Namun, tingginya intensitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi keamanan yang memadai.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2026 menunjukkan 50 persen anak Indonesia pernah terpapar konten tidak pantas di media sosial, sementara 42 persen lainnya mengalami ketidaknyamanan dalam beraktivitas di ruang digital.