Telkom Bangun Sarana Air Bersih untuk Masyarakat Adat Bonokeling di Banyumas

jpnn.com, BANYUMAS - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menyalurkan bantuan, berupa pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat adat Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

Serah terima bantuan dilaksanakan di Balai RT 03/RW 06 Desa Pekuncen pada Rabu (3/9).

Hadir secara langsung Vice President Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri didampingi Head Telkom Purwokerto Yogi Bahtiar.

Dari pihak masyarakat adat Bonokeling, bantuan diterima secara simbolis oleh Ketua Yayasan Dharma Putra Banokeling Ritam, serta Pengurus Yayasan Darsum.

Program ini hadir sebagai wujud komitmen Telkom dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses air bersih.

Bantuan ini menjadi jawaban atas kesulitan panjang yang dialami masyarakat adat Bonokeling, terutama saat musim kemarau, ketika sumur-sumur mengering dan pasokan air bersih sangat terbatas.

Desa Pekuncen memiliki luas wilayah sekitar 490 hektare dengan mayoritas lahan dimanfaatkan untuk pertanian.

Kehidupan masyarakat adat Bonokeling sangat bergantung pada sawah, kebun palawija, dan ladang kecil, sehingga ketersediaan air menjadi faktor penting untuk keberlangsungan hidup mereka.