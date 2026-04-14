Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Pendidikan

Telkom dan Media Hadirkan Sinergi Lintas Industri untuk Inovasi AI di Lingkungan Kampus

Selasa, 14 April 2026 – 16:58 WIB
Program Data Unboxed @Campus bertajuk “Strengthening Indonesia’s AI Ecosystem: From Campus Innovation to National Impact” yang digelar di Auditorium Universitas Udayana, Bali, Jumat (10/4). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, BALI - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari upaya akselerasi transformasi digital Indonesia.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Katadata Indonesia dalam program Data Unboxed @Campus bertajuk "Strengthening Indonesia’s AI Ecosystem: From Campus Innovation to National Impact' yang digelar di Auditorium Universitas Udayana, Bali, Jumat (10/4).

Kegiatan ini menghadirkan diskusi bersama pelaku industri profesional yang interaktif dengan mahasiswa guna membuka wawasan pemanfaatan AI dalam penguatan talenta, pengembangan inovasi, serta percepatan ekosistem AI nasional secara kolaboratif antara kampus dan industri.

Baca Juga:

Forum ini turut menjadi bagian dari inisiatif Telkom dalam memperkuat ekosistem digital nasional melalui pendekatan end-to-end, mulai dari pengembangan talenta, riset, hingga implementasi solusi berbasis AI yang nyata dari hulu ke hilir bagi berbagai sektor.

Inisiatif ini juga selaras dengan peran Telkom sebagai enabler transformasi digital Indonesia yang terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa dan berdampak pada peningkatan ekonomi digital.

Baca Juga:

Forum dibuka dengan sambutan Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., yang menekankan pemanfaatan AI perlu didorong secara inklusif di seluruh bidang, tidak terbatas pada sektor teknologi, dengan tetap berakar pada kearifan lokal guna memperkuat identitas dan daya saing bangsa.

Lebih lanjut disampaikan, upaya tersebut memerlukan kolaborasi multipihak yang terintegrasi antara industri, pemerintah, dan akademisi untuk menghadirkan dampak nyata melalui penguatan riset dan co-creation yang berkelanjutan.

Sebagai rangkaian program, Universitas Udayana jadi salah satu panggung kolaborasi talenta AI hingga hadirkan implementasi nyata

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telkom  inovasi AI  Kecerdasan buatan  katadata  Universitas Udayana 
BERITA TELKOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp