Telkom dan Media Hadirkan Sinergi Lintas Industri untuk Inovasi AI di Lingkungan Kampus

jpnn.com, BALI - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari upaya akselerasi transformasi digital Indonesia.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Katadata Indonesia dalam program Data Unboxed @Campus bertajuk "Strengthening Indonesia’s AI Ecosystem: From Campus Innovation to National Impact' yang digelar di Auditorium Universitas Udayana, Bali, Jumat (10/4).

Kegiatan ini menghadirkan diskusi bersama pelaku industri profesional yang interaktif dengan mahasiswa guna membuka wawasan pemanfaatan AI dalam penguatan talenta, pengembangan inovasi, serta percepatan ekosistem AI nasional secara kolaboratif antara kampus dan industri.

Forum ini turut menjadi bagian dari inisiatif Telkom dalam memperkuat ekosistem digital nasional melalui pendekatan end-to-end, mulai dari pengembangan talenta, riset, hingga implementasi solusi berbasis AI yang nyata dari hulu ke hilir bagi berbagai sektor.

Inisiatif ini juga selaras dengan peran Telkom sebagai enabler transformasi digital Indonesia yang terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa dan berdampak pada peningkatan ekonomi digital.

Forum dibuka dengan sambutan Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., yang menekankan pemanfaatan AI perlu didorong secara inklusif di seluruh bidang, tidak terbatas pada sektor teknologi, dengan tetap berakar pada kearifan lokal guna memperkuat identitas dan daya saing bangsa.

Lebih lanjut disampaikan, upaya tersebut memerlukan kolaborasi multipihak yang terintegrasi antara industri, pemerintah, dan akademisi untuk menghadirkan dampak nyata melalui penguatan riset dan co-creation yang berkelanjutan.