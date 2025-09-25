Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Telkom dan Pandawara Group Berkolaborasi dalam Aksi River Clean Up di Sungai Cioray

Kamis, 25 September 2025 – 17:42 WIB
Telkom dan Pandawara Group Berkolaborasi dalam Aksi River Clean Up di Sungai Cioray - JPNN.COM
VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto dan Pandawara Group saat River Clean Up di Sungai Cioray, Bandung pada Sabtu (20/9). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, BANDUNG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui gerakan keberlanjutan GoZero% melaksanakan aksi nyata River Clean Up di Sungai Cioray, Bandung.

Kegiatan sebagai wujud komitmen Telkom dalam memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan GoZero% Goes to Bandung.

Kegiatan ini digelar bertepatan dengan peringatan World Clean Up Day (20 September) dan Hari Sungai Sedunia (28 September).

Baca Juga:

Telkom dan Pandawara Group Berkolaborasi dalam Aksi River Clean Up di Sungai Cioray

Kegiatan River Clean Up di Sungai Cioray, Bandung. Foto: Dokumentasi Telkom

Sungai Cioray dipilih karena merupakan salah satu aliran yang menyumbang sampah signifikan ke Sungai Citarum, salah satu sungai terpenting di Bandung.

Dalam aksi ini, Telkom bersama mitra kolaborasi berhasil mengangkat 1.481 kilogram sampah dari aliran sungai.

Baca Juga:

Hasil ini menunjukkan dampak nyata dari gerakan bersama lintas pihak dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah di perkotaan.

Telkom dan Pandawara Group Berkolaborasi dalam Aksi River Clean Up di Sungai Cioray

Aksi nyata River Clean Up di Sungai Cioray Bandung untuk memperingati World Clean Up Day dan Hari Sungai Sedunia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telkom  Pandawara Group  River Clean Up  Sungai Cioray  Bandung  GoZero% Goes to Bandung  Hari Sungai Sedunia  World Clean Up Day 
BERITA TELKOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp