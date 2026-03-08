Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Telkom Dorong Solusi Nyata Pengelolaan Limbah Lewat GoZero% Innovation Festival

Minggu, 08 Maret 2026 – 14:07 WIB
Telkom Dorong Solusi Nyata Pengelolaan Limbah Lewat GoZero% Innovation Festival
GoZero% Grand Champion Innovation Festival di Telkom Landmark Tower, Surabaya, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, SURABAYA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menggelar GoZero% Grand Champion Innovation Festival.

Acara tersebut berlangsung di Telkom Landmark Tower, Surabaya pada 2–3 Maret 2026.

Program ini menjadi ajang kompetisi inovasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) yang melibatkan karyawan Telkom dari berbagai regional untuk menghadirkan solusi pengelolaan limbah operasional yang inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, GoZero% Innovation Festival telah diselenggarakan di Telkom Regional (TREG) I hingga V yang meliputi Bandung, Makassar, Medan, Tarakan, dan Yogyakarta.

Ide-ide terbaik dari setiap regional kemudian dikompetisikan pada tingkat nasional melalui GoZero% Grand Champion Innovation Festival untuk menentukan inovasi paling berdampak dan berpotensi diimplementasikan secara lebih luas di lingkungan TelkomGroup.

Program ini menjadi wadah lahirnya berbagai inovasi berbasis prinsip ESG yang mendukung transformasi berkelanjutan perusahaan serta sejalan dengan pilar ESG yang dicanangkan Telkom, yakni Save Our Planet dan Empower Our People.

Pengelolaan sampah dan limbah operasional juga menjadi tantangan yang semakin diperhatikan banyak perusahaan.

Kabel, perangkat elektronik, hingga sampah kantor kerap menumpuk tanpa pemanfaatan optimal, padahal memiliki potensi untuk diolah menjadi solusi berkelanjutan.

Wadah inovasi ESG karyawan di seluruh Telkom Regional untuk menghadirkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan  

