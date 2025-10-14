Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Telkom Dukung Kemnaker Siapkan Program Pemagangan untuk Fresh Graduate Seluruh Indonesia

Selasa, 14 Oktober 2025 – 10:55 WIB
Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan talenta muda Indonesia melalui Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, hasil kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Inisiatif ini memberikan kesempatan bagi para lulusan perguruan tinggi (fresh graduate) untuk memperoleh pengalaman kerja nyata sekaligus membangun kesiapan menghadapi dunia industri digital.

Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menyampaikan Telkom berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam menyiapkan talenta muda unggulan Indonesia.

"Melalui kolaborasi dengan Kemnaker ini, kami ingin memastikan peserta magang mendapatkan pengalaman kerja yang relevan, pembelajaran terarah, serta pendampingan profesional agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja digital,” kata Willy Saelan dalam keterangannya, Selasa (14/10).

Program magang ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun terhitung sejak Oktober 2024, dan akan berlangsung selama enam bulan.

Peserta akan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan magang industri, dan sertifikat magang.

Adapun untuk proses pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi maganghub.kemnaker.go.id (SIAPKerja).

Ini merupakan wujud komitmen Telkom dalam membangun ekosistem talenta digital melalui pengalaman magang dan pendampingan intensif

