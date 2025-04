Telkom Gelar Jalan Santai Sambil Pilah Sampah Plastik di Medan

jpnn.com, MEDAN - Sebagai bagian dari upaya internalisasi penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh entitas perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengedepankan partisipasi aktif karyawan melalui GoZero% Active Challenge & Clean-Up Walk, yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan GoZero% Goes to Medan, Minggu (27/4).

Sebanyak 250 karyawan TelkomGroup yang berlokasi kerja di Kota Medan berpartisipasi aktif pada gelaran acara ini.

Para peserta mengikuti kegiatan jalan santai sambil mengumpulkan dan memilah sampah plastik yang dimulai dari kantor Telkom Regional 1 dan mengitari kawasan Car Free Day Lapangan Merdeka Medan.

Pada kesempatan ini hadir Plt Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Porman Juanda Marpomari Mahulae yang menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan rangkaian kegiatan GoZero% Goes to Medan.

"Kegiatan ini sebagai inisiatif positif yang diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi pemicu bagi lebih banyak pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan," katanya.

Turut hadir SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza, EVP Telkom Regional 1 Dwi Pratomo Juniarto dan VP Sustainability Telkom Gunawan.

GoZero% Active Challenge & Clean-Up Walk merupakan salah satu bentuk konkret Telkom dalam menginternalisasi semangat keberlanjutan ke seluruh aspek kegiatan perusahaan.

Selain mendorong gaya hidup sehat melalui aktivitas jalan santai, kegiatan ini juga mengajak para peserta untuk turut serta membersihkan lingkungan dari sampah plastik.