Telkom Gerakkan Karyawan Lahirkan Inovasi Pengolahan Sampah GoZero% Bandung

jpnn.com, BANDUNG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom mengadakan acara Roadshow GoZero% Goes to Bandung.

Acara yang bertajuk 'Manage Waste, Manifest Change' ini berlangsung pada 18-19 September 2025.

Salah satu rangkaian dari Roadshow GoZero% Goes to Bandung adalah penyelenggaraan GoZero% Innovation Festival, sebuah kompetisi internal karyawan Telkom di wilayah regional yang menampilkan inovasi produk, termasuk digital solution dengan nilai ESG dan GoZero%.

Baca Juga: Telkom Kenalkan Platform Digital KDMP untuk Memperkuat Koperasi Merah Putih

SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza saat memberikan sambutan pada acara Roadshow GoZero% Goes to Bandung: Manage Waste, Manifest Change di Bandung pada Selasa (18/9). Foto: Dokumentasi Telkom

Festival ini menjadi wadah bagi karyawan Telkom untuk menghadirkan ide-ide segar, solusi nyata, dan implementasi inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun masyarakat.

Selaras dengan tajuk acara, edisi Bandung kali ini berfokus pada upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan, khususnya dalam isu sampah yang menjadi permasalahan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Bahwa selama ini, sampah menjadi masalah di berbagai kota besar yang membutuhkan inovasi dan peran serta berbagai pihak untuk menyelesaikannya,” ujar VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto dalam keterangannya, Selasa (23/9).

Sebanyak delapan tim karyawan TelkomGroup Regional II memamerkan inovasi mereka, yaitu Greenti, EcoQuest, Maggofice, Rewind, Forth, Greenpoint, Stavi, dan Trashure.