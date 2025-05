Telkom Hadirkan Panggung ESG untuk UMKM Berkelanjutan Lewat GoZero% Goes to Borneo

jpnn.com, TARAKAN - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui inisiatif keberlanjutan GoZero% kembali melanjutkan roadshow nasionalnya.

Kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara yang berlangsung pada 14-15 Mei 2025.

Dalam kegiatan bertajuk GoZero% Goes to Borneo, Telkom menegaskan perannya dalam menciptakan ekosistem bisnis berkelanjutan dengan memberikan panggung bagi UMKM binaan yang mengusung nilai-nilai Environmental, Social, and Governance (ESG) secara nyata.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini turut melibatkan UMKM lokal unggulan binaan Rumah BUMN Telkom.

Rumah BUMN Telkom Kalimantan Utara telah menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM lokal.

Pendampingan yang diberikan bersifat menyeluruh, mulai dari pelatihan pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, pengurusan legalitas usaha, hingga fasilitasi ekspor dan pembiayaan.

EVP Telkom Regional IV Rachmad Dwi Hartanto mengatakan Rumah BUMN di Kalimantan Utara menunjukkan perannya sebagai wadah strategis bagi UMKM lokal untuk naik kelas.

"Rumah BUMN tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri bagi para pelaku UMKM untuk bersaing di level nasional maupun internasional,” kata Rachmad dalam keterangannya, Selasa (20/5).