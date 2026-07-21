Telkom Kembali Gelar CAMG 2026, Perkuat Peran Penggiat Budaya di Masa Transformasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menggelar Culture Agent/Culture Booster Meet & Greet (CAMG) sebagai puncak dari rangkaian Culture Festival TelkomGroup 2026 yang dihadiri para senior leaders selaku role model, Culture Agent dan Culture booster di lingkup TelkomGroup.

Mengusung tema 'Unshaken: Keeping Culture Relatable When Everything Shifts', kegiatan ini mengajak Culture Agent dan Culture Booster untuk terus menjadikan budaya perusahaan sebagai pegangan dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan, sekaligus mendukung transformasi TelkomGroup di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang.

Peserta Culture Agent/Culture Booster Meet & Greet (CAMG) 2026 menyampaikan pandangan dalam sesi Sharing Session yang menjadi ruang bagi para peserta untuk saling bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai implementasi budaya perusahaan secara konsisten serta memberikan dampak positif terhadap organisasi maupun bisnis. Foto: Dokumentasi Telkom

CAMG menjadi ajang bagi Culture Agent dan Culture Booster dari seluruh unit kerja TelkomGroup untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat kolaborasi dalam mengimplementasikan budaya perusahaan di lingkungan kerja masing-masing.

Selain menjadi ruang diskusi, kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi bagi para penggerak budaya yang selama ini aktif menghidupkan nilai-nilai perusahaan dalam kesehariannya.

Mengawali acara, dilaksanakan diskusi panel bersama representatif penggiat budaya dari lingkup Witel, Regional, serta Operating Company (OpCo) untuk berbagi pengalaman dalam pengimplementasian budaya di unit kerjanya.

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Selain itu, CAMG tahun ini juga menghadirkan Mindfulness Practitioner dari Santosa Indonesia Adjie Santosoputro, serta Founder & CEO of Choky Sitohang Speaking Incorporation (ChoSSI) Choky Sitohang untuk berbagi ilmu serta praktik mengenai pentingnya membangun ketangguhan diri, budaya saling menghargai, serta menjaga nilai-nilai perusahaan agar tetap relevan di tengah perubahan.

Adjie Santosoputro dalam paparannya mengajak peserta untuk memahami perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan maupun dunia kerja.