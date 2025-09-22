Telkom Kenalkan Platform Digital KDMP untuk Memperkuat Koperasi Merah Putih

jpnn.com, TANGERANG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom mendukung digitalisasi koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia melalui platform digital, sembari berkolaborasi dengan Dinas Koperasi & UKM untuk implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di setiap provinsi.

Telkom Regional 2 Banten, Jabotabek, dan Jawa Barat menyelenggarakan sosialisasi platform digital untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Kantor Witel Banten, pada Senin (15/9).

Telkom mengundang perwakilan 50 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari setiap Kota dan Kabupaten Tangerang & Tangerang Selatan untuk mendalami secara langsung mengenai penerapan platform digital KDMP dan berdiskusi secara langsung dengan para stakeholders untuk implementasi platform maupun pengembangan potensi bisnis.

Sosialisasi yang dibuka dengan sambutan dari General Manager Witel Banten R. Adam Widodo dan Executive Vice President Telkom Regional 2 Edie Kurniawan.

Executive Vice President Telkom Regional 2 Edie Kurniawan menyampaikan dukungan penuh Telkom dalam pengembangan potensi koperasi, khususnya di wilayah Tangerang.

Edie menyampaikan harapannya bagi para koperasi untuk dapat mengembangkan potensinya secara konsisten, seperti salah satu kisah sukses Koperasi Agro Niaga Jabung di Malang yang Sukses Tuai Omzet 400 Miliar sebagai buah konsistensinya sejak tahun 1998.

“Digitalisasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan segala proses bisnis, sebagai salah satu wujud pengabdian Telkom kembali pada masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini,“ ujar Edie dalam sambutannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tangerang Suli Rosadi menyampaikan apresiasinya terhadap Telkom yang secara aktif memberikan dukungan bagi koperasi dan UMKM, salah satunya dengan aktif memberikan sosialisasi dan sesi diskusi interaktif bagi para perwakilan koperasi.