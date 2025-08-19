Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Telkom Luluskan 230 Talenta Digital Masa Depan Lewat Digistar Class Intern Batch 1

Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:01 WIB
Telkom Luluskan 230 Talenta Digital Masa Depan Lewat Digistar Class Intern Batch 1 - JPNN.COM
Digistar Class Intern Batch 1 yang sukses mencetak 230 talenta digital masa depan Indonesia. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom resmi meluluskan 230 peserta Digistar Class Intern batch pertama, program magang berbasis proyek yang dirancang untuk mencetak talenta digital masa depan Indonesia.

Tak hanya mengukuhkan kelulusan batch pertama, momen ini juga menjadi ajang penyambutan bagi 200 peserta batch ketiga yang terpilih dari lebih dari 8.700 pendaftar.

Seluruh peserta batch pertama dan batch ketiga merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Baca Juga:

Adapun batch kedua yang diikuti para fresh graduate saat ini masih berlangsung.

Digistar Class Intern merupakan wujud nyata komitmen keberlanjutan (sustainability) Telkom dalam pengembangan talenta digital melalui ekosistem belajar yang menghubungkan dunia kampus dan industri.

Mengusung tema 'More Than Class, More Than Intern', program ini menjadi career incubator yang mempersiapkan mahasiswa agar siap kerja, siap berkembang, dan siap memimpin.

Baca Juga:

Selama enam bulan, peserta batch pertama terlibat dalam 96 proyek nyata di 40 posisi strategis.

Selain pengalaman teknis, mereka juga mendapatkan pembekalan hard skill seperti Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cybersecurity, hingga B2B Solution, serta sesi mentoring, career coaching, dan pengembangan diri bersama top talent dan expert TelkomGroup.

Program ini menjadi wujud komitmen Telkom membentuk talent pipeline melalui pengalaman magang berbasis project dan sistem pengelolaan talenta berkelanjutan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telkom  Digistar Class Intern  talenta digital  Telkom Indonesia  Mahasiswa  Perguruan Tinggi  Henry Christiadi 
BERITA TELKOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp