Telkom Pacu Transformasi Digitalisasi UMKM Lewat UMK Digital Fest 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom secara resmi membuka gelaran UMK Digital Fest 2025.

Acara yang mengusung tema “Empowering MSMEs through Digital Transformation” itu gelar di Vertical Garden Telkom Landmark Tower, Jakarta dan dibuka langsung oleh Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi.

Dalam sambutannya, Henry menegaskan digitalisasi merupakan kunci akselerasi bagi UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional.

“Melalui inisiatif seperti UMK Digital Fest ini, Telkom ingin memastikan bahwa transformasi digital menjadi peluang yang inklusif, tidak hanya menjadi milik pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan oleh UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia,” ujar Henry.

UMK Digital Fest menjadi bagian dari rangkaian tahunan pembinaan UMKM Telkom yang telah berjalan sejak 2002.

Hingga kini, sebanyak 88.251 UMK telah menjadi binaan Telkom melalui berbagai program seperti Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Rumah Kreatif BUMN, dan Rumah BUMN.

Seluruh pembinaan ini mengacu pada kerangka kerja 4GO: Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global, dengan misi mendorong transformasi menyeluruh dari sisi operasional hingga ekspansi pasar global.

UMK Digital Fest 2025 menjadi wujud kontribusi Telkom yang sejalan dalam mendukung visi Danantara Indonesia sebagai pengelola investasi strategis nasional.