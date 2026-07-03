Telkom Perkuat Transformasi Digital UMKM di Wilayah 3T Lewat Rural Youth AI Facilitator

jpnn.com, SORONG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus memperluas akses literasi digital hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Hal ini sebagai bagian dari komitmen Telkom dalam mengakselerasi transformasi digital yang inklusif di seluruh Indonesia.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Telkom menghadirkan Rural Youth AI Facilitator: Akselerasi Transformasi Digital Inklusif di Wilayah 3T Papua Barat Daya, sebuah inisiatif yang memberdayakan generasi muda sebagai agen transformasi digital untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).

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Telkom melalui program Rural Youth AI Facilitator membekali mahasiswa di Papua Barat Daya dengan kompetensi Artificial Intelligence (AI) sebagai bekal mendukung transformasi digital UMKM di wilayah 3T. Foto: Dokumentasi Telkom

Program ini dilatarbelakangi masih terbatasnya tingkat literasi digital pelaku UMKM di Papua Barat Daya.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Sorong tahun 2023, terdapat lebih dari 6.823 UMKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

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Sementara itu, data Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sorong tahun 2025 menunjukkan dari sekitar 6.000 pelaku UMKM, baru sekitar 150 pelaku usaha yang telah memperoleh pelatihan digitalisasi.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital, khususnya di wilayah 3T.