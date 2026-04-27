JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Telkom Resmi Meluncurkan Agentic AI by BigBox, Lompatan Baru AI Otonom

Senin, 27 April 2026 – 19:33 WIB
Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi (kelima dari kanan) meluncurkan Agentic AI by BigBox, platform kecerdasan artifisial generasi terbaru yang dirancang untuk mempercepat transformasi digital melalui otomasi cerdas. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, BANDUNG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom resmi meluncurkan Agentic AI by BigBox, platform kecerdasan artifisial generasi terbaru yang dirancang untuk mempercepat transformasi digital melalui otomasi cerdas, integrasi proses bisnis, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Peluncuran inovasi ini dilakukan Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi didampingi EGM Digital Product Telkom Komang Budi Aryasa pada agenda ITD Summit yang berlangsung di Bandung, Kamis (23/4).

Hadir sebagai evolusi dari pemanfaatan AI konvensional, Agentic AI by BigBox tidak hanya berfungsi memberikan insight, tetapi juga mampu mengeksekusi tindakan secara semi-otomatis maupun otomatis sesuai kebutuhan organisasi.

Teknologi ini mendukung orkestrasi alur kerja lintas sistem, integrasi data dan kapabilitas AI secara end-to-end, serta peningkatan efisiensi operasional pada skala enterprise.

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan Telkom Agentic AI dirancang bukan hanya sebagai tools AI, tetapi sebagai digital platform yang mampu bekerja dan mengeksekusi.

"Ini adalah langkah kami untuk mendorong organisasi menjadi lebih cepat, lebih terintegrasi, dan lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis digital,” ujar Faizal dalam keterangan resminya, Senin (27/4).

Kehadiran inovasi ini sekaligus menjadi perwujudan komitmen strategis perusahaan melalui inisiatif AI Center of Excellence (AI CoE).

Sebagai motor penggerak transformasi kecerdasan artifisial, AI CoE dibangun di atas lima pilar utama yang dirancang untuk mengakselerasi adopsi teknologi secara komprehensif dari hulu ke hilir.

Solusi AI yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing lintas sektor melalui orkestrasi proses bisnis cerdas

Telkom  Agentic AI by BigBox  kecerdasan artifisial  teknologi  AI Center of Excellence  industri  Bisnis  perusahaan 
