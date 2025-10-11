Telkom & WPP Media Indonesia Sinergi Dorong Pertumbuhan Industri Perikanan Digital di RI

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui anak usahanya, PT Metra Digital Media (MDMedia) menggelar acara AdXelerate Executive Connect.

Acara ini merupakan kolaborasi strategis yang secara signifikan melibatkan WPP Media Indonesia, agensi media terdepan dengan jaringan terbesar di Indonesia.

Mengusung tema “Data Driven Excellence, Unlocking Indonesia’s Digital Advertising Potential to Enable Sovereignty”, acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (9/10) ini mempertemukan pelaku industri periklanan dan para pelaku usaha di berbagai sektor industri.

Tujuannya adalah mengulas lebih lanjut tantangan dan peluang industri periklanan digital berbasis data di Indonesia, serta memperkuat peran AdXelerate, bagian dari Telkom Solution sebagai salah satu solusi digital unggulan TelkomGroup guna mendorong pertumbuhan industri periklanan nasional.

Sebagai agensi media terdepan di Indonesia, WPP Media Indonesia memiliki keahlian mendalam dalam pemahaman konsumen, data, perencanaan, pembelian media, dan solusi teknologi media.

WPP Media Indonesia memegang kepercayaan besar dari berbagai bisnis global dan lokal di berbagai vertikal, mulai dari FMCG, Teknologi, hingga E-commerce, untuk memastikan investasi media mereka efektif dalam mendorong pertumbuhan bisnis di Indonesia.

WPP Media Indonesia memandang kemitraan dengan ekosistem dan platform lokal sebagai kunci untuk bersama-sama mengembangkan visi dan peran media di Indonesia yang selaras dengan kebutuhan para pelaku bisnis.

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini dalam sambutannya menyampaikan inovasi tidak mungkin tumbuh tanpa infrastruktur yang kokoh.