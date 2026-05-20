JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

TelkomGroup Bersinar di LinkedIn Talent Awards 2025 dengan Borong 2 Penghargaan

Rabu, 20 Mei 2026 – 10:55 WIB
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berhasil mempertahankan gelar Best Employer Brand on LinkedIn untuk kedua kalinya di ajang LinkedIn Talent Awards 2025. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - TelkomGroup kembali menorehkan prestasi pada ajang LinkedIn Talent Awards 2025 melalui dua penghargaan yang diraih di bidang employer branding dan learning.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil meraih penghargaan Best Employer Brand on LinkedIn untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Sementara itu, Telkomsel meraih penghargaan pada kategori Learning Champion.

Kedua penghargaan tersebut diterima dalam seremoni yang digelar di The St. Regis Jakarta, Kamis (7/5).

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi TelkomGroup sebagai perusahaan digital telco yang tidak hanya berfokus pada pengembangan bisnis dan teknologi, tetapi juga konsisten membangun ekosistem talenta yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen TelkomGroup dalam menghadirkan pengalaman kerja yang relevan bagi talenta digital Indonesia di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Pada kategori Best Employer Brand, Telkom terpilih di antara sejumlah finalis dari perusahaan-perusahaan terkemuka nasional lintas industri, seperti GoTo, Permata Bank, SMBC Indonesia, Nojorono Kudus, dan Kalbe.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi Telkom dalam membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan bagi talenta digital Indonesia melalui pendekatan employer branding yang autentik dan relevan dengan kebutuhan generasi talenta masa kini.

TAGS   Telkom  TelkomGroup  Penghargaan  LinkedIn Talent Awards  Bisnis  teknologi  talenta digital 
