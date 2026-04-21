JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

TelkomGroup Borong 3 Penghargaan di Ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026

Selasa, 21 April 2026 – 17:53 WIB
TelkomGroup meraih tiga penghargaan pada ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, meraih tiga penghargaan pada ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026.

Ajang tersebut diselenggarakan detikcom bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Jumat (17/4).

Pencapaian ini menjadi apresiasi atas kiprah berkelanjutan TelkomGroup dalam menjaga resiliensi jaringan, memperluas akses digital, serta mendorong pemerataan konektivitas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh Indonesia.

Telkom meraih penghargaan Perusahaan Terbaik dalam Menjaga Resiliensi Konektivitas Digital di Seluruh Indonesia pada ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang diterima oleh Direktur Network Telkom Nanang Hendarno. Foto: Dokumentasi Telkom

Dalam ajang tersebut, TelkomGroup meraih tiga penghargaan, yakni Perusahaan Terbaik dalam Menjaga Resiliensi Konektivitas Digital di Seluruh Indonesia untuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang diterima Direktur Network Telkom Nanang Hendarno.

Berikutnya Operator Selular Perintis Pemerataan Konektivitas Digital di Wilayah 3T Terbaik untuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang diterima Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna, serta Perusahaan Terbaik dalam Peningkatan Layanan Sinyal di Wilayah 3T untuk PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) yang diterima Direktur Komersial Telkomsat Andri Yunianto.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pemerataan konektivitas digital nasional.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu kerja sama dengan banyak pihak. Kehadiran berbagai elemen masyarakat, industri, dan mitra strategis memudahkan langkah pemerintah untuk terus memastikan agar konektivitas ini bisa berjalan dengan baik di seluruh daerah,” ujarnya.

Telkomsel dan Telkomsat sebagai entitas TelkomGroup diapresiasi atas kontribusi nyata menjaga resiliensi jaringan nasional hingga wilayah 3T

TAGS   Telkom  TelkomGroup  Penghargaan  Apresiasi Konektivitas Digital  Telkomsel  Telkomsat 
