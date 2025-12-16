TelkomGroup Kerahkan Seluruh Kemampuan untuk Percepat Recovery BTS Pascabencana Sumatra

jpnn.com, KUALA SIMPANG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama jajaran perusahaan TelkomGroup hingga Sabtu (13/12) telah berhasil mengaktifkan kantor Sentral Telepon Otomat (STO) Telkom di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pascabencana longsor dan banjir bandang.

Saat ini, TelkomGroup akan berfokus pada langkah pemulihan selanjutnya, yakni pengaktifan kembali beberapa titik base transceiver station (BTS).

Di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, sebesar 90 persen BTS milik TelkomGroup telah aktif, sedangkan di wilayah Aceh masih menjadi perhatian utama dengan jumlah recovery aktif sebanyak 50 persen.

“Di Aceh kerusakan terbesar BTS ada di sana. Kami fokuskan seluruh sumber daya yang ada di TelkomGroup untuk mempercepat recovery dari BTS yang ada di Aceh ini, mudah-mudahan 75 persen coverage di masing-masing kota bisa kami hidupkan lagi kurang lebih hari ini atau besok,” jelas Direktur Network Telkom Nanang Hendarno dalam keterangannya, Selasa (16/12).

Nanang Hendarno menyampaikan hal tersebut ketika meninjau kondisi infrastruktur jaringan komunikasi kantor STO Telkom di Kecamatan Kuala Simpang pada Sabtu (13/12).

Peninjauan infrastruktur ini didampingi EVP Telkom Regional I Sumatra Dwi Pratomo Juniarto yang dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi infrastruktur lainnya di Pangkalan Brandan, Tanjung Pura, serta Tanjung Mulia di Sumatra Utara pada Minggu (14/12) untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh.

Nanang menambahkan Telkom saat ini tengah mengupayakan secara maksimal proses pemulihan BTS dengan mengerahkan seluruh resources yang ada di TelkomGroup, tidak hanya dari Telkomsel tetapi juga mengerahkan sumber daya dari semua anak usaha guna mempercepat pengaktifan BTS yang masih mengalami gangguan.