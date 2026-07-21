Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

TelkomGroup, Nongsa Digital Park, dan BW Digital Memperkuat Gerbang Digital Indonesia

Selasa, 21 Juli 2026 – 14:30 WIB
TelkomGroup, Nongsa Digital Park, dan BW Digital Memperkuat Gerbang Digital Indonesia - JPNN.COM
Prosesi simbolis pendaratan kabel bawah laut Nongsa Changi Cable (NCC) di Batam, Senin (20/7). Kolaborasi strategis ini memperkuat koridor digital Indonesia–Singapura sekaligus mendorong pengembangan ekosistem digital regional melalui infrastruktur konektivitas berkapasitas tinggi. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, BATAM - PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) yang merupakan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama BW Digital dan dengan dukungan Nongsa Digital Park (NDP) sebagai salah satu mitra strategis, berhasil melakukan pendaratan kabel bawah laut Nongsa Changi Cable (NCC) di NDP, Batam pada Senin (20/7).

Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas digital Indonesia dengan kawasan regional sekaligus mendukung pengembangan kapabilitas infrastruktur digital yang semakin andal dan berdaya saing.

Turut hadir pada prosesi pendaratan kabel NCC, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Perdana Menteri Singapura sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Hotmangaraja Panjaitan, Managing Director Business-2 Danantara Indonesia Setyanto Hantoro, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, serta Jajaran Direksi Telkom, Telin, BW Digital dan Nongsa Digital Park.

Baca Juga:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan transformasi digital Indonesia perlu didukung oleh infrastruktur nyata dan konektivitas yang semakin kuat.

NCC menjadi fondasi fisik bagi terbentuknya koridor digital baru yang menghubungkan Indonesia dan Singapura, sekaligus semakin memperkuat posisi Batam sebagai gerbang digital Indonesia.

"Kehadiran NCC diharapkan dapat memperkuat posisi strategis kedua negara dalam ekosistem dan rantai nilai digital global, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya investasi, inovasi, dan aktivitas ekonomi baru berbasis teknologi,” kata Menko Airlangga.

Baca Juga:

Momentum pendaratan kabel ini menandai progres signifikan dalam pembangunan NCC menuju kesiapan operasional.

NCC merupakan salah satu dari dua kabel bawah laut Batam–Singapura yang dikembangkan TelkomGroup, bersama Indonesia Singapore Cable System (INSICA) untuk memperkuat konektivitas digital antara Indonesia dan Singapura.

Kolaborasi strategis untuk memperkuat posisi Batam sebagai hub digital yang menghubungkan Indonesia-Singapura ke pasar global

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telkom  TelkomGroup  Nongsa Digital Park  BW Digital  gerbang digital Indonesia  kabel bawah laut  Airlangga Hartarto 
BERITA TELKOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp