TelkomGroup, Nongsa Digital Park, dan BW Digital Memperkuat Gerbang Digital Indonesia

jpnn.com, BATAM - PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) yang merupakan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama BW Digital dan dengan dukungan Nongsa Digital Park (NDP) sebagai salah satu mitra strategis, berhasil melakukan pendaratan kabel bawah laut Nongsa Changi Cable (NCC) di NDP, Batam pada Senin (20/7).

Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas digital Indonesia dengan kawasan regional sekaligus mendukung pengembangan kapabilitas infrastruktur digital yang semakin andal dan berdaya saing.

Turut hadir pada prosesi pendaratan kabel NCC, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Perdana Menteri Singapura sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Hotmangaraja Panjaitan, Managing Director Business-2 Danantara Indonesia Setyanto Hantoro, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, serta Jajaran Direksi Telkom, Telin, BW Digital dan Nongsa Digital Park.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan transformasi digital Indonesia perlu didukung oleh infrastruktur nyata dan konektivitas yang semakin kuat.

NCC menjadi fondasi fisik bagi terbentuknya koridor digital baru yang menghubungkan Indonesia dan Singapura, sekaligus semakin memperkuat posisi Batam sebagai gerbang digital Indonesia.

"Kehadiran NCC diharapkan dapat memperkuat posisi strategis kedua negara dalam ekosistem dan rantai nilai digital global, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya investasi, inovasi, dan aktivitas ekonomi baru berbasis teknologi,” kata Menko Airlangga.

Momentum pendaratan kabel ini menandai progres signifikan dalam pembangunan NCC menuju kesiapan operasional.

NCC merupakan salah satu dari dua kabel bawah laut Batam–Singapura yang dikembangkan TelkomGroup, bersama Indonesia Singapore Cable System (INSICA) untuk memperkuat konektivitas digital antara Indonesia dan Singapura.