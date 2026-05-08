TelkomGroup Resmikan Kabel Laut Pukpuk: Jembatan Digital Pertama yang Hubungkan RI-PNG

jpnn.com, JAYAPURA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui operating company-nya, PT Telekomunikasi Indonesia International atau Telin meresmikan Sistem Kabel Laut Pukpuk (Puk-Puk 1) di Telkom Witel Jayapura, Papua pada Jumat (8/5).

Momentum ini menjadi tonggak penting bagi TelkomGroup dalam memperkuat infrastruktur konektivitas digital di Indonesia Timur sekaligus mempererat kolaborasi bilateral Indonesia–Papua Nugini dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi lintas negara.

Hadirnya infrastruktur ini membuka koridor konektivitas baru menuju kawasan Asia-Pasifik yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital, memperluas akses digital masyarakat, serta memperkuat konektivitas di wilayah perbatasan dan kawasan timur Indonesia.

Peresmian dilakukan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini, perwakilan Konsul Papua Nugini di Jayapura Leon Galemo, Gubernur Papua yang diwakili L. Christian Sohilait, serta CEO PNG DataCo Paul Komboi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dalam sambutannya menegaskan percepatan transformasi digital menjadi salah satu prioritas nasional untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

“Karena itu, konektivitas harus dibangun secara merata dan berkelanjutan agar seluruh wilayah, termasuk Kawasan Timur Indonesia, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dalam ekosistem ekonomi digital,” ujar Angga.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada TelkomGroup atas komitmennya dalam memperkuat konektivitas nasional.

“Pukpuk Cable menjadi bagian penting dalam menciptakan konektivitas yang lebih handal, tangguh, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia Timur, Papua Nugini, maupun seluruh penjuru negeri,” tambahnya.