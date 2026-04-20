Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Telkomsat Raih Penghargaan Perusahaan Terbaik dalam Peningkatan Layanan Sinyal di Wilayah 3T

Senin, 20 April 2026 – 22:01 WIB
Telkomsat berupaya mewujudkan pemerataan konektivitas digital hingga ke pelosok Indonesia. Foto dok Telkomsat

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menerima penghargaan dalam kategori “Perusahaan Terbaik dalam Peningkatan Layanan Sinyal di Wilayah 3T” pada Apresiasi Konektivitas Digital 2026, pada Jumat (17/4).

Penghargaan ini menegaskan komitmen Telkomsat dalam memperkuat konektivitas digital, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau di Indonesia.

Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan, komunitas, dan individu yang telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses dan literasi digital, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Baca Juga:

Direktur Komersial Telkomsat, Andri Yunianto, hadir menerima penghargaan tersebut.

“Kami berterima kasih atas penghargaan ini. Ini adalah dedikasi bagi seluruh tim Telkomsat yang bekerja tanpa lelah untuk menghadirkan layanan konektivitas terbaik bagi masyarakat di wilayah 3T,” ujarnya.

Penghargaan ini mengukuhkan Telkomsat sebagai pionir dalam menghadirkan solusi satelit inovatif untuk menghubungkan daerah-daerah 3T dengan layanan telekomunikasi yang andal.

Baca Juga:

Dengan teknologi satelit yang canggih, Telkomsat terus berinovasi untuk memastikan konektivitas yang lebih baik dan mendukung pemerataan akses digital, mempercepat inklusi digital, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

"Kami akan terus berkomitmen untuk memperluas pemerataan konektivitas digital di Indonesia," imbuhnya.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Telkom Satelit Indonesia  Telkom Satelit Indonesia  Telkomsat  Penghargaan 
BERITA PT TELKOM SATELIT INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp