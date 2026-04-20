Telkomsat Raih Penghargaan Perusahaan Terbaik dalam Peningkatan Layanan Sinyal di Wilayah 3T

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menerima penghargaan dalam kategori “Perusahaan Terbaik dalam Peningkatan Layanan Sinyal di Wilayah 3T” pada Apresiasi Konektivitas Digital 2026, pada Jumat (17/4).

Penghargaan ini menegaskan komitmen Telkomsat dalam memperkuat konektivitas digital, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau di Indonesia.

Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan, komunitas, dan individu yang telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses dan literasi digital, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Direktur Komersial Telkomsat, Andri Yunianto, hadir menerima penghargaan tersebut.

“Kami berterima kasih atas penghargaan ini. Ini adalah dedikasi bagi seluruh tim Telkomsat yang bekerja tanpa lelah untuk menghadirkan layanan konektivitas terbaik bagi masyarakat di wilayah 3T,” ujarnya.

Penghargaan ini mengukuhkan Telkomsat sebagai pionir dalam menghadirkan solusi satelit inovatif untuk menghubungkan daerah-daerah 3T dengan layanan telekomunikasi yang andal.

Dengan teknologi satelit yang canggih, Telkomsat terus berinovasi untuk memastikan konektivitas yang lebih baik dan mendukung pemerataan akses digital, mempercepat inklusi digital, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

"Kami akan terus berkomitmen untuk memperluas pemerataan konektivitas digital di Indonesia," imbuhnya.(chi/jpnn)