Telkomsel dan Fola Play Tawarkan Paket Khusus Piala Dunia 2026, Cuma Rp 25 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel dan Fola Play, mitra layanan penyiaran digital resmi Piala Dunia FIFA 2026 melakukan kolaborasi dengan merilis paket Bundling Bola Gembira Fola Play.

Paket tersebut untuk memudahkan penggunanya dalam menghadirkan pengalaman menonton Piala Dunia 2026 yang lebih praktis dan nyaman.

Melalui Fola Play, pelanggan dapat mengakses seluruh 104 siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026, menikmati highlight, clipper, dan program editorial turnamen kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile maupun layar digital lainnya.

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Selain itu, akses ke berbagai konten hiburan lain di dalam aplikasi, termasuk ratusan episode microdrama series format vertikal tanpa biaya tambahan.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Kemas M. Fadhli menyatakan Telkomsel terus berupaya Melayani Sepenuh Hati dengan menghadirkan solusi yang relevan bagi pelanggan.

"Melalui kolaborasi ini, pelanggan akan mendapatkan akses ke tayangan olahraga yang lebih mudah dan terjangkau, serta dapat menikmati setiap momen pertandingan melalui channel digital kapan pun dan di mana saja mereka berada,” ungkap Kemas.

Direktur Utama PT Folago Global Nusantara Tbk., Subioto Jingga menambahkan sebagai OTT mitra resmi TVRI untuk streaming Piala Dunia FIFA 2026, Fola Play hadir memberikan pengalaman menonton yang lebih personal dan fleksibel bagi masyarakat.

"Kolaborasi dengan Telkomsel memungkinkan kami menjangkau lebih banyak pengguna melalui distribusi bundling yang mudah diakses. Kami berharap kehadiran tayangan olahraga di Fola Play dapat memperkaya pilihan hiburan digital masyarakat,” ungkapnya.



Adapun paket Bundling Bola Gembira Fola Play kepada seluruh pelanggan Telkomsel, baik prabayar maupun pascabayar dengan pilihan paket: