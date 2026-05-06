Telkomsel Gelar Digiland Run 2026, Ajang Lari Dipadukan Hiburan dan Teknologi

Rabu, 06 Mei 2026 – 10:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel menyelenggarakan Digiland Run yang akan digelar di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 17 Mei 2026 mendatang.

Digiland Run 2026 mengusung tema “The RACEvolution”, yang akan menghadirkan festival sportainment dengan memadukan ajang lari berstandar internasional, hiburan musik, inovasi teknologi 5G dan AI, serta pemberdayaan UMKM.

Digiland Run 2026 akan diikuti lebih dari 12.500 pelari melalui tiga kategori, yaitu Half Marathon, 10K, dan 5K.

Direktur Marketing Telkomsel Lionel Chng mengatakan ajang itu telah mengantongi World Athletics Label Road Races.

Lalu, rute Half Marathon dan 10K juga telah tersertifikasi International Measurement Certificate dari World Athletics dan AIMS.

Menurut dia, Digiland Run 2026 akan menghadirkan pengalaman yang melampaui ajang lari.

“The RACEvolution menjadi wujud bagaimana teknologi 5G dan AI dapat mendukung gaya hidup yang lebih sehat, connected, dan meaningful,” kata Lionel di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5).

Sementara itu, Direktur Sales Telkomsel Stanislaus Susatyo menuturkan bahwa mereka mengapresiasi antusiasme pelanggan serta komunitas Telkomsel yang terus menjadikan teknologi sebagai bagian dari gaya hidup.